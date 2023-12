Shenghe Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Aktienkurs von Shenghe verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,23 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche durchschnittlich um -8,3 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Shenghe im Branchenvergleich um -21,93 Prozent unterperformt hat. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -8,3 Prozent, wobei Shenghe um 21,93 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Shenghe in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt. Daher ergibt sich eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung insgesamt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs für Shenghe derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 12,38 CNH, während der Kurs der Aktie (9,65 CNH) um -22,05 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 10,48 CNH entspricht einer Abweichung von -7,92 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Shenghe in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Sentiments und Buzz führt. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.