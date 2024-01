Shenghe Aktie: Quo vadis?

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv, aber es gab auch negative Kommunikation. In Bezug auf das Unternehmen Shenghe wurde jedoch verstärkt über negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Shenghe beträgt derzeit 5,62 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von Shenghe bei -30,23 Prozent, was mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Shenghe mit -22,98 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten Wochen wurde bei Shenghe eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Das Kriterium "Sentiment und Buzz" wird daher mit "Schlecht" bewertet, während die Stärke der Diskussion mit "Neutral" bewertet wird. Zusammengefasst erhält Shenghe daher insgesamt ein "Schlecht" für diese Stufe.