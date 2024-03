Shenghe Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Shenghe-Aktie der letzten 7 Tage beträgt derzeit 31, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 43,86 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Shenghe-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 12,99 Prozent gezeigt, während der "Materialien"-Sektor insgesamt eine Rendite von -21,29 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist insgesamt positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt mit den positiven Themen rund um Shenghe beschäftigt hat. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich in den letzten Monat zunehmend, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shenghe-Aktie somit ein "Gut"-Rating.