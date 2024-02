Shengda Mining Aktie: Das war ja klar …

Die Shengda-Aktie wird derzeit von Experten negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs einen Wert von 0 aufweist, was einer negativen Differenz von -2,08 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Metalle und Bergbau-Branche entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shengda-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 12,95 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 8,8 CNH liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -32,05 Prozent und führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 10,68 CNH unter dem letzten Schlusskurs (-17,6 Prozent), was zu einer insgesamt negativen Bewertung des Unternehmens gemäß der einfachen Charttechnik führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") erzielte die Shengda-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,31 Prozent, was 10,58 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Diese Unterperformance führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung hingegen wird als positiv bewertet, da überwiegend private Nutzer in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen positiv über Shengda diskutiert haben. Die Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen waren neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt.