Shengda Mining Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der chinesische Bergbaukonzern Shengda wird derzeit aufgrund fundamentaler Kriterien als neutral bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 23,42, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung, da der RSI der letzten 7 Tage bei 48 liegt und somit weder überkauft noch -verkauft ist. Jedoch wird der Wert des RSI auf 25-Tage-Basis mit 73,21 als überkauft eingestuft, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Shengda in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,69 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -6,67 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Shengda um +1,98 Prozent besser abschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung im Branchenvergleich.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 10,65 CNH etwa -12,13 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen schlechten Einschätzung. Ebenso liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei -23,38 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für Shengda in den verschiedenen Kategorien.