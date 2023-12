Shengda Mining Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Shengda-Aktie bekommt von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite liegt 1,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent beträgt. Dies bedeutet, dass die Dividende im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs niedriger ist als bei anderen Unternehmen in der Metalle und Bergbau Branche, die einen Durchschnitt von 1,91 Prozent aufweisen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieser Aspekt mit "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien registriert, weshalb die Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt bekommt Shengda daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Bei den Anlegern wurde Shengda in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was dazu führt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Aus technischer Sicht erhält die Shengda-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag 11,9 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Bei der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts wird die Aktie hingegen mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,57 Prozent) liegt.

Insgesamt ergibt sich für Shengda eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.