Shengda Mining Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Er setzt die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI der Shengda liegt derzeit bei 28,36, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25 beträgt 42, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Shengda besonders positiv diskutiert, mit zehn Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün stand. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Shengda von 12,95 CNH mit -8,55 Prozent Entfernung vom GD200 (14,16 CNH) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 13,25 CNH, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt wird der Kurs der Shengda-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shengda bei 24 liegt. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 0) bewegt sich die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentalen Kriterien erhält Shengda daher eine "Neutral"-Bewertung.