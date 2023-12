Shengda Mining Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Aktienkurs von Shengda hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" positiv entwickelt. Mit einer Rendite von -4,69 Prozent liegt Shengda mehr als 4 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,22 Prozent aufweist, schneidet Shengda mit einer Rendite von -4,69 Prozent deutlich besser ab. Diese starke Performance hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Shengda auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt aktuell bei 92,52 Punkten, was darauf hindeutet, dass Shengda überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weniger stark schwankend und zeigt an, dass Shengda auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für das Shengda-Wertpapier in diesem Abschnitt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shengda liegt bei 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als auf ähnlichem Niveau betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht erhält Shengda daher eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Shengda auf dieser Ebene ein "Gut"-Rating.

Shengda Mining kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Shengda Mining jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Shengda Mining-Analyse.

Shengda Mining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...