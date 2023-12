Sheng Yuan Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Sheng Yuan-Aktie hat in Bezug auf ihre Dividendenrendite eine schlechte Bewertung erhalten. Mit einem aktuellen Wert von 0 Prozent liegt sie unter dem Branchendurchschnitt von 5,92 Prozent, was einer Differenz von -5,92 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als neutral eingestuft, da sie mit einem Wert von 50 weder überkauft noch überverkauft ist. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich für die Aktie ein Wert von 11, was darauf hindeutet, dass sie als überverkauft betrachtet wird, und somit eine positive Bewertung erhält. Insgesamt wird die technische Analyse der Sheng Yuan-Aktie als gut bewertet, basierend auf einem Durchschnitt von 0,26 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage und einem aktuellen Schlusskurs von 0,28 HKD. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem Durchschnitt liegt. Schließlich wird die Aktie auch auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als günstig eingestuft, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,86 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Damit erhält die Sheng Yuan-Aktie insgesamt eine gute Bewertung aus fundamentalen Gesichtspunkten.

