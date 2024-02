Sheng Yuan Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Wir sehen uns den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Sheng Yuan an. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 74,19 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Sheng Yuan derzeit überkauft ist und die Aktie entsprechend als "Schlecht" eingestuft wird. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 45,1, was bedeutet, dass Sheng Yuan weder überkauft noch überverkauft ist. Im Gegensatz zum RSI wird das Wertpapier daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Sheng Yuan für diesen Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

Was die Anleger betrifft, so geben die Diskussionen in den sozialen Medien ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb unsere Redaktion zu dem Schluss kommt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Sheng Yuan im Hinblick auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 19,86 und liegt damit 23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 25. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Sheng Yuan derzeit 0, was eine negative Differenz von -5,93 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhalten unsere Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung für Sheng Yuan.