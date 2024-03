Sheng Siong Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Anzahl der Bewegungen. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 100 wird als normal betrachtet. Der RSI von Sheng Siong liegt bei 33,33, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 63, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In den sozialen Medien zeigen sich die Marktteilnehmer gegenüber Sheng Siong neutral eingestellt, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Sheng Siong daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Verglichen mit anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor hat Sheng Siong im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,5 Prozent erzielt, was 6,64 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -1,38 Prozent, wobei Sheng Siong aktuell 1,88 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Sheng Siong bei 1,57 SGD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,51 SGD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -3,82 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,54 SGD, was einer Distanz von -1,95 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für Sheng Siong als "Neutral" vergeben.