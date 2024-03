Sheng Siong Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die technische Analyse der Sheng Siong zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 1,56 SGD, während der Aktienkurs bei 1,52 SGD um -2,56 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,54 SGD weist auf eine Abweichung von -1,3 Prozent hin, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher die Bewertung der Aktie als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Sheng Siong mit einer Ausschüttung von 3,9 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,83 % im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Die Differenz von 0,06 Prozentpunkten führt ebenfalls zur Einstufung als "Neutral".

Im Bereich der Fundamentalanalyse gilt die Aktie von Sheng Siong als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 17,6 insgesamt 15 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 20,63. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Sheng Siong in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Sheng Siong daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet.