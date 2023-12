Seacor Marine Aktie: Jetzt wird es konkret!

Analysten haben in den letzten 12 Monaten eine positive Bewertung für die Seacor Marine abgegeben. Es gab eine "Gut"-Einschätzung 1 Mal und eine "Neutral"-Einschätzung 0 Mal. Insgesamt wurde das Rating "Gut" vergeben. Im Vergleich dazu wurden im letzten Monat 1 positive Bewertung, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen abgegeben, was die kurzfristige Sichtweise der Aktie als positiv kennzeichnet. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 30,87 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 17 USD festgelegt, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Seacor Marine bei 0 Prozent, was 28,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionen in der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche unrentabel und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Seacor Marine ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Meinungen der letzten zwei Wochen deutet jedoch darauf hin, dass in den Diskussionen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Internet-Kommunikation zeigt eine stabile Stimmung für Seacor Marine in den letzten Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Institutionelle Analysten bewerten die Seacor Marine insgesamt als "Gut", wohingegen die Dividendenrendite und die Anlegerstimmung auf "Schlecht" hinweisen. Die Internet-Kommunikation und die Diskussionsstärke führen zu einer "Neutral"-Bewertung.