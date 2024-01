Sheng Siong Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Abivax":

Die technische Analyse der Sheng Siong-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1,56 SGD einen Abstand von -3,11 Prozent zum GD200 (1,61 SGD) hat. Dies deutet auf ein "Neutral"-Signal hin. Im Vergleich dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 1,58 SGD, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet, da der Abstand -1,27 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Sheng Siong-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,71 Prozent erzielt, was 6,3 Prozent über dem Durchschnitt (-7 Prozent) des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -6,5 Prozent, wobei Sheng Siong aktuell 5,79 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sheng Siong-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Sheng Siong bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".