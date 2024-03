Sheng Siong Aktie: Füße still halten!

Die Dividendenrendite von Sheng Siong beträgt 3,9 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,62 Prozent liegt. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt wird die Sheng Siong-Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 17,6, was einen Abstand von 17 Prozent zum Branchen-KGV von 21,28 ergibt. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sheng Siong bei 1,57 SGD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,5 SGD erreicht hat. Dies bedeutet eine Distanz von -4,46 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,55 SGD, was einem Abstand von -3,23 Prozent entspricht. Aus dieser Sicht wird ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung abgegeben, wodurch die Gesamtnote auf "Neutral" lautet.

Bei der Einschätzung des Sentiments und Buzzes ist auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet von Bedeutung. In diesem Fall zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Sheng Siong.