Sheng Siong Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Sheng Siong liegt bei 42,86, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 53,33 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen Dividende und aktuellem Aktienkurs und wird gewöhnlich in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Sheng Siong beträgt 3,9 Prozent und liegt nur leicht über dem Durchschnitt von 3,48 Prozent. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sheng Siong-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung beträgt -1,27 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt nahe dem letzten Schlusskurs mit einer Abweichung von -0,64 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Sheng Siong in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,5 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche, die im Durchschnitt um -10,24 Prozent gefallen sind, hat Sheng Siong eine Outperformance von +10,74 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,28 Prozent hatte, lag Sheng Siong um 5,77 Prozent darüber. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.