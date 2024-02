Shenergy Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Durch die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung konnten interessante Ausprägungen bei Shenergy festgestellt werden. Die Diskussionsintensität hat sich deutlich verringert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ verändert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Shenergy eher neutral diskutiert. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, was auf positive Diskussionen hinweist. Negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. Größtenteils waren die Anleger jedoch neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen jedoch positive Themen, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Shenergy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 37,38 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche im Durchschnitt um -8,74 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +46,12 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von Shenergy 46,12 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse erhält Shenergy ebenfalls eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 6,6 CNH, während der Kurs der Aktie bei 7,52 CNH liegt, was einer Abweichung von +13,94 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt mit 6,76 CNH um +11,24 Prozent über dem Durchschnitt. Insgesamt ergibt dies eine "Gut"-Bewertung in der technischen Analyse.