Shenergy Aktie: Das gab es noch nie!

Der Aktienkurs von Shenergy hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 2,29 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in der Kategorie der unabhängigen Stromerzeuger und Energiehändler. Der Relative Strength Index (RSI) für die Shenergy-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung nach RSI.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Shenergy diskutiert wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer. Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der letzten Monate zeigt ebenfalls eine positive Tendenz, wodurch auch dieser Punkt mit "Gut" bewertet wird. Die Shenergy-Aktie erhielt somit ein insgesamt positives Rating.