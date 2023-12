Shenergy Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die technische Analyse des Shenergy-Aktienkurses zeigt, dass das Unternehmen derzeit ein "Neutral"-Rating erhält. Dies basiert auf dem langfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, der bei 6,42 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,26 CNH nur eine Abweichung von -2,49 Prozent aufweist. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 6 CNH zeigt eine ähnliche Tendenz, mit einer Abweichung von +4,33 Prozent. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt hingegen ein positives Bild von Shenergy in den letzten zwei Wochen. Die Auswertung verschiedener Kommentare ergab eine überwiegend positive Bewertung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 6 Schlecht-Signale identifiziert, weshalb die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich zeigt sich, dass Shenergy mit einer Rendite von 2,29 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating auf dieser Ebene.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt ebenfalls ein positives Bild, da sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage darauf hinweisen, dass das Wertpapier überverkauft ist. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Einstufung auf Basis der RSIs.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, die Anleger-Stimmung und der Branchenvergleich ein positives Bild von Shenergy, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.