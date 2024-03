Shenandoah Telecommunications im Check!

Die Stimmung und das Interesse: Die Analyse der Veränderungsrate der Stimmung und der Diskussionsintensität zeigt folgendes Bild: Im Laufe des letzten Monats hat sich die Stimmung der Anleger kontinuierlich verbessert. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Gut". Betrachten wir nun die Intensität der Diskussionen der letzten 30 Tage. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenig Beachtung findet. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und geriet aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Somit erhält die Shenandoah Telecommunications-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Shenandoah Telecommunications liegt derzeit bei 20,83 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 18,29 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -12,19 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 19,95 USD, was einen Abstand von -8,32 Prozent zur Aktie bedeutet und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtnote von "Schlecht".

Anleger: Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shenandoah Telecommunications besprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine Einschätzung von "Gut".

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt die Rendite von Shenandoah Telecommunications mit -5,7 Prozent mehr als 228 Prozent darunter. Die Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" verzeichnet eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von -5,36 Prozent. Auch hier liegt Shenandoah Telecommunications mit 0,34 Prozent darunter. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einer Bewertung von "Neutral" in dieser Kategorie.