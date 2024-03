Shenandoah Telecommunications Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Das Internet hat eine enorme Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Im Falle von Shenandoah Telecommunications wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer insgesamt positiven Stimmungsbewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Shenandoah Telecommunications derzeit eine Dividendenrendite von 0,46 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,91 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 18,32 USD deutlich unter dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt von 20,84 USD liegt. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 20,02 USD unter dem gleitenden Durchschnitt. Aufgrund dieser Werte erhält Shenandoah Telecommunications in Bezug auf trendfolgende Indikatoren eine negative Bewertung.

Im Vergleich zur Drahtlose Telekommunikationsdienste-Branche hat Shenandoah Telecommunications in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,7 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -0,15 Prozent im Branchenvergleich darstellt. Zusätzlich lag die Rendite des Unternehmens 227,1 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Telekommunikationsdienste"-Sektors. Aufgrund dieser vergleichenden Werte erhält Shenandoah Telecommunications in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.