Shenandoah Telecommunications Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Stimmung unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Allerdings wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Shenandoah Telecommunications diskutiert. Als Folge davon bewertet die Redaktion die Aktie als "neutral". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "neutral" Einschätzung.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität im Bezug auf Shenandoah Telecommunications eine durchschnittliche Aktivität gezeigt. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich die Bewertung "neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist laut unserer Messung eine negative Veränderung auf, was einer "schlecht" Einstufung entspricht. Insgesamt wird Shenandoah Telecommunications daher als "schlecht" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Shenandoah Telecommunications verläuft derzeit bei 20,59 USD. Der Aktienkurs selbst lag bei 20,28 USD, was einem Abstand von -1,51 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 22,7 USD weist die Aktie eine Differenz von -10,66 Prozent auf. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie daher insgesamt als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Shenandoah Telecommunications eine Dividendenrendite von 0,36 % aus, was 8,72 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 9,09 % entspricht. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "schlecht".