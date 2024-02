Shenandoah Telecommunications Aktie: Interessante Aussichten?

Die technische Analyse der Shenandoah Telecommunications-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 20,89 USD liegt. Der Aktienkurs selbst ging bei 19,66 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -5,89 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 20,59 USD, was einer Differenz von -4,52 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet die Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz um die Shenandoah Telecommunications-Aktie zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine Veränderung zum Negativen in Bezug auf die Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Im Rahmen des Relative Strength Index (RSI) wird analysiert, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 45,15 Punkten und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,54 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -7,41 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" führt. Daher wird die Dividendenpolitik von den Analysten als "Schlecht" bewertet.