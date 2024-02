Shen Zhen Bauing Construction Aktie: Der weitere Knall!

Das Bauunternehmen Shenzhen Bauing Construction wird derzeit neutral bewertet, basierend auf fundamentalen Kriterien. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 57,77 liegt die Aktie in etwa auf dem Niveau des Branchendurchschnitts von 0 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Shenzhen Bauing Construction derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen. Der Unterschied beträgt 1,65 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,65 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Shenzhen Bauing Construction ist insgesamt positiv. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen mehrheitlich positive Meinungen. Trotzdem haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen vor allem auf die positiven Themen rund um das Unternehmen konzentriert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,79 Prozent erzielt, was 15,06 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien im Industrie-Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Bauwesen-Branche beträgt -20,92 Prozent, und Shenzhen Bauing Construction liegt aktuell 13,87 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Insgesamt zeigt die Bewertung der fundamentalen Kriterien, der Dividendenpolitik, des Anleger-Sentiments und der Branchenvergleichsdaten eine neutrale bis negative Einschätzung der Aktie von Shenzhen Bauing Construction.