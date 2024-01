Shen Zhen Bauing Construction Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Shenzhen Bauing Construction wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,13 CNH, während der Kurs der Aktie (2,86 CNH) um -8,63 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 2,74 CNH, was einer Abweichung von +4,38 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist die Shenzhen Bauing Construction derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,5% liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Internet hat einen Einfluss auf die Stimmung in Bezug auf Aktien. Bei Shenzhen Bauing Construction wurde langfristig eine starke Diskussionstätigkeit gemessen, wodurch dem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Shenzhen Bauing Construction von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung in Bezug auf diesen Wert erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.