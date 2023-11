Shen Zhen Bauing Construction Aktie: Das dürfte Probleme geben!

In den letzten vier Wochen haben wir bei der Shenzhen Bauing Construction-Aktie eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Dies spiegelt sich auch in einer Zunahme der Kommunikationsfrequenz wider. Aufgrund dieser Entwicklungen bewerten wir die Aktie als "Gut".

Bei der technischen Analyse fällt auf, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der Shenzhen Bauing Construction in den letzten 200 Handelstagen bei 3,28 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,74 CNH liegt somit deutlich darunter, was einer Differenz von -16,46 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung bewerten wir die Aktie als "Schlecht". Wenn wir jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der Wert bei 2,76 CNH und der letzte Schlusskurs nur um -0,72 Prozent darunter. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Shenzhen Bauing Construction-Aktie.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von -34,65 Prozent aufweist, was mehr als 36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0,23 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt hat, schneidet die Shenzhen Bauing Construction mit einer Rendite von 34,88 Prozent deutlich schlechter ab. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shenzhen Bauing Construction-Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 91 liegt. Eine Bewertung als "Schlecht" ist somit gerechtfertigt. Bei einer längeren Betrachtung der letzten 25 Handelstage zeigt sich jedoch, dass der RSI weniger volatil ist und bei 47,46 liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Wertpapiers.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine Gesamtbewertung der Shenzhen Bauing Construction-Aktie als "Schlecht".

Daher ist es wichtig, diese Faktoren bei einer Investmententscheidung zu berücksichtigen und sich bewusst zu sein, dass die Aktie aufgrund verschiedener Faktoren derzeit keine positive Entwicklung zeigt.