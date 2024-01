Shen Zhen Bauing Construction Aktie: Was soll das denn werden?

Die Bewertung einer Aktie wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter auch die Stimmung und die Diskussionen im Internet. Bei Shenzhen Bauing Construction zeigen sich interessante Entwicklungen. Die Diskussionsintensität ist stark angestiegen, was zu einer positiven Bewertung führt. Ebenso hat sich die Stimmung positiv verändert, was ebenfalls zu einer guten Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Shenzhen Bauing Construction derzeit einen Wert von 32,56, was als neutral eingestuft wird. Beim RSI25 ergibt sich ein Wert von 46, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 3,13 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,89 CNH liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200. Auf der anderen Seite ist die Aktie in Bezug auf den GD50 gut positioniert. Insgesamt ergibt sich hieraus eine neutrale Gesamtbewertung.

In Bezug auf die Dividende schneidet Shenzhen Bauing Construction im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen schlecht ab, da keine Dividende ausgeschüttet wird, während der Branchendurchschnitt bei 1,5 % liegt. Die Differenz von 1,5 Prozentpunkten führt zu einer schlechten Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für Shenzhen Bauing Construction eine neutrale bis schlechte Gesamtbewertung aufgrund der genannten Faktoren.