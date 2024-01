Shen You Holdings Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Aktie von Harbour Equine hat eine gemischte Bewertung aus technischer Sicht erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -23,48 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende kann ein aktueller Investor bei Harbour Equine eine Rendite in Höhe von 0 % erzielen, was 6,17 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Harbour Equine-Aktie einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung für das Signal führt. Bei einer Betrachtung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) wird ein Wert von 100 erzielt, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.