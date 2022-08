Shell- und Lufthansa-Aktie: Das gab es so noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Die Aktie von Shell war am Montag mit einem kleinen Plus in den ersten Handelstag im August gestartet. Doch mit dem Gesamtmarkt rutschten auch die Papiere des Energie-Konzerns zurück, notierten zum Ende des Xetra-Handels 1,5 Prozent niedriger bei noch 25,58 Euro. Damit allerdings hat die Shell-Aktie in den zurückliegenden sechs Handelstagen noch immer gut acht Prozent zugelegt. Und eine möglicherweise… Hier weiterlesen