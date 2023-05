Shell, Rio Tinto: Welche Rohstoff-Aktien sind kaufenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die Aktie des Ölmultis Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S) kommt in diesem Jahr noch nicht wirklich voran. Auch das Papier des Rohstoff-Riesen Rio Tinto (WKN: 852147) stagniert. Ist die Lage im Rohstoff-Sektor brenzlig oder bieten sich gerade jetzt Investments an? SD-Experte André Doerk ist seit mehr als 20 Jahren in diesem Bereich unterwegs. Im Interview analysiert er die Lage und verrät seine Kauftipps.



Wie können sich Anleger im derzeitigen ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.