Shell: BP, ExxonMobil und Co. wieder im Aufwind

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Finanztrends Video zu BP



mehr >

Gestern noch standen die Märkte im Zeichen von enttäuschenden Konjunkturdaten aus den USA und China. Die führten dazu, dass die Rezessionssorgen mal wieder in den Vordergrund traten, was wiederum eine sinkende Nachfrage bei Erdöl vermuten lässt. In der Folge ging es mit den Preisen für das schwarze Gold spürbar in die Tiefe. Die Nordseesorte Brent fiel dadurch unter die Marke… Hier weiterlesen