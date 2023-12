Shell Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Der RSI-Wert der Shell-Aktie liegt bei 26,54, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was auf eine neutrale Situation hindeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Shell-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes beträgt 2455,76 GBP, während der Kurs der Aktie bei 2566,5 GBP liegt, was einer Abweichung von +4,51 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 2613,13 GBP, was einer Abweichung von -1,78 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Neutral" klassifiziert.

Das Anleger-Sentiment für die Shell-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Shell diskutiert, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings ergaben tiefgehende Analysen, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Gut"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Von insgesamt 8 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 8 Einstufungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für die Shell-Aktie. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 3078,83 GBP, was eine potenzielle Steigerung von 19,96 Prozent vom letzten Schlusskurs (2566,5 GBP) aus bedeutet und eine Empfehlung als "Gut" ergibt. Insgesamt erhält die Shell-Aktie somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Shell-Analyse vom 27.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Shell jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Shell-Analyse.

Shell: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...