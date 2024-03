Shell Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Analyse der Shell-Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten Analysten 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben haben, was im Durchschnitt zu einem positiven Rating führt. Im letzten Monat wurden 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 3043,25 GBP, was einen Anstieg um 20,41 Prozent vom letzten Schlusskurs (2527,5 GBP) bedeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shell-Aktie zeigt einen Wert von 21,61, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, wird mit 43,02 bewertet und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die technische Analyse als "Gut" bewertet.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend positiver wurde, was als "Gut" bewertet wird. Die Diskussionsintensität blieb weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shell-Aktie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zur Shell-Aktie geäußert wurden. Auch die Diskussionen in den letzten Tagen beschäftigten sich vor allem mit negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitergehende Untersuchungen, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Gut"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".