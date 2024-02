Shell Aktie: Das war nur der Anfang!

Bei einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Shell eingestellt waren. Es gab sieben positive und sechs negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führte. Außerdem gab es ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen, das zu einer positiven Bewertung führte. Insgesamt erhielt Shell von der Redaktion ein "Gut"-Rating bezüglich der Anlegerstimmung.

Analysten geben Shell im Durchschnitt ein "Gut"-Rating, basierend auf fünf positiven Einschätzungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 3043,25 GBP, was einer Empfehlung von 22,34 Prozent entspricht.

Die Stimmung rund um die Aktie von Shell wurde auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer negativen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Shell zeigt kaum Änderungen, was zu einer neutralen Bewertung führte. Insgesamt erhielt die Aktie von Shell bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Shell-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergab ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses aus den letzten 50 Handelstagen führte zu einer ähnlichen neutralen Bewertung. Insgesamt wird die Shell-Aktie also auch aus technischer Sicht mit einem "Neutral"-Rating versehen.