Shell Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Shell erhält positive Analystenbewertungen und zeigt ein Aufwärtspotenzial von 23,13 Prozent. In den letzten zwölf Monaten erhielt das Unternehmen insgesamt 6 Bewertungen, die alle als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat.

Der Relative Strength Index (RSI) von Shell liegt bei 28,54, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als positiv bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57 und zeigt eine neutrale Situation an. Insgesamt wird der RSI von Shell daher als "Gut" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark erhöht, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist kaum Änderungen auf und wird daher neutral bewertet. Insgesamt erhält Shell in dieser Kategorie eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als neutral eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2470,95 GBP, und der Kurs der Aktie liegt um +0,02 Prozent darüber. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -1,2 Prozent, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält Shell daher in diesem Bereich das Rating "Neutral".