Shell Aktie: Das sieht interessant aus!

Die technische Analyse der Shell-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2477,41 GBP lag, während der aktuelle Kurs bei 2494 GBP liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +0,67 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage lag bei 2485,72 GBP, was einer Abweichung von +0,33 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shell-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen bei Shell eine deutliche Verschiebung hin zu einer negativen Stimmung festgestellt. Dies basiert auf der Analyse des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Shell für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Shell zeigt, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments in Bezug auf die Shell-Aktie.