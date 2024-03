Shell Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die Bewertung der Shell-Aktie durch Analysten zeigt sich insgesamt positiv, wie aus den Bewertungen von 4 Analysten hervorgeht. Alle 4 Bewertungen der vergangenen zwölf Monate sind als "Gut" eingestuft worden, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Dies ergibt im Durchschnitt ein Rating von "Gut" für das Wertpapier. Die abgegebenen Kursziele der Analysten zeigen ein durchschnittliches Kursziel von 3256 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um 23,71 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 2632 GBP. Daher ergibt sich die Empfehlung der Analysten ebenfalls als "Gut".

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2495,53 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 2632 GBP liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +5,47 Prozent im Vergleich zum GD200 und +6,18 Prozent im Vergleich zum GD50 für die vergangenen 50 Tage.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich ebenfalls eine positive Einschätzung, da der RSI der Shell bei einem Niveau von 2,28 liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 33,42, was auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hinweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich jedoch eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf die Diskussionen über die Aktie. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen und Bewertungen somit eine positive Gesamteinschätzung für die Shell-Aktie, basierend auf den Bewertungen der Analysten und der technischen Analyse, trotz der negativen Einschätzung des Stimmungsbilds im Internet.