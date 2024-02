Shell Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Shell ist derzeit insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen, die in den sozialen Medien in den letzten beiden Wochen veröffentlicht wurden und die wir für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet haben. Es zeigte sich, dass in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führte. Darüber hinaus wurden diese Analyseform um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien erweitert, wobei sich 0 schlechte und 3 gute Signale zeigten. Auf dieser Grundlage lässt sich eine "Gut"-Empfehlung ableiten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation ist zu bemerken, dass die Stimmung für Shell in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt ist. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität. Daher erhält Shell in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Die Analysten bewerten die Shell-Aktie derzeit als "Gut". Dieses Rating setzt sich aus 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für Shell aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (3043,25 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 22,32 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Shell also eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 49,79, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,55, und ergibt somit für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Shell-Aktie.