Shell Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Diskussionen rund um Shell auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch zwei Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 2 Gut- und 0 Schlecht-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Shell sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Shell aktuell mit dem Wert 20 überverkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Gut". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 62. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Gut".

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Shell für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Shell für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Schlecht"-Einstufung. Damit ist Shell insgesamt ein "Schlecht"-Wert.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Shell-Aktie beträgt dieser aktuell 2470,65 GBP. Der letzte Schlusskurs (2429,5 GBP) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-1,67 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Shell somit eine "Neutral"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (2515,69 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,43 Prozent), somit erhält die Shell-Aktie auch für diesen ein "Neutral"-Rating. In Summe wird Shell auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.