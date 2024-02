Shell Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. In den letzten 7 Tagen hatte die Shell-Aktie einen RSI-Wert von 12, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 64,24, was darauf hindeutet, dass die Shell-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Shell.

Die Analyse von Stimmung und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Shell in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit einem "Gut" bewertet.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Shell als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten waren 6 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 3043,25 GBP, was einer Erwartung von 24,11 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shell diskutiert. Statistische Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale ergeben, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung für die Shell-Aktie basierend auf RSI, Sentiment und Analysteneinschätzungen.