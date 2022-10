Shell-Aktie: Zusatzsteuer – Konzernchef redet Tacheles!

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >

Shell-Boss Ben van Beurden sieht seinen Konzern in der Pflicht: Wie aus Medienberichten hervorgeht, hat der Manager auf einer Energiekonferenz in London zusätzliche Steuern für Öl- und Gaskonzerne als „unvermeidlich“ bezeichnet (via Dow Jones Newswires). Demnach würden diese helfen, die Verbraucher vor noch höheren Energiepreisen zu schützen. Van Beurden spielt damit auf eine mögliche Übergewinnsteuer an, die derzeit auch von… Hier weiterlesen