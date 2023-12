Shell Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Shell laut einer Analyse ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Shell-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 35,32 und ein Wert für den RSI25 von 48,38. Diese Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es laut einer Analyse während der letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Shell. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Es wurde jedoch festgestellt, dass über Shell mehr diskutiert wurde als normal und eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shell derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 2456,88 GBP, womit der Kurs der Aktie um +4,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2600,77 GBP, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -1,13 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Laut einer Analyse stand zuletzt auch die Aktie von Shell im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht wurden. Dennoch zeigen weitergehende Studien und Untersuchungen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral" für die Aktie von Shell.

Shell kaufen, halten oder verkaufen?

