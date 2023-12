Shell Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Shell-Aktie ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat war keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger zu beobachten, weshalb wir dies als "Neutral" bewerten. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich im Vergleich zum üblichen Niveau nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shell-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shell-Aktie liegt bei 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Shell.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass die überwiegend privaten Nutzer in den letzten zwei Wochen die Shell-Aktie neutral bewerteten. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Redaktion stellte zudem fest, dass es 3 positive und 0 negative Signale gab, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die langfristige Meinung der Analysten zur Shell-Aktie fällt insgesamt positiv aus, mit 8 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Auch die kurzfristige institutionelle Sicht auf die Aktie ist positiv, mit einem Kursziel von 3078,83 GBP, was einer erwarteten Performance von 23,01 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Shell-Aktie somit eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Analysteneinschätzung.

