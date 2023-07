Shell-Aktie: Wichtige Informationen, die Sie kennen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Shell beabsichtigt offenbar, seinen 35-prozentigen Anteil am indonesischen Masela Production Sharing Agreement für maximal 650 Millionen US-Dollar zu verkaufen. Die Auszahlung soll in zwei Raten erfolgen: Eine sofortige Zahlung von 325 Millionen US-Dollar und eine zusätzliche Zahlung von ebenfalls 325 Millionen US-Dollar nach der finalen Investitionsentscheidung zum Abadi-Gasprojekt. Inpex aus Japan hält einen operativen Anteil von 65 Prozent an der Masela PSC und betreibt das Abadi-Gasprojekt, berichtet SeekingAlpha.

Gerichtsverfahren im Blickpunkt

In einem gesonderten Gerichtsstreit wurde die Umweltrecht-Organisation ClientEarth vom Londoner High Court abgewiesen; ihr Antrag auf Wiedereröffnung einer Klage gegen Shell wegen deren Klimastrategie wurde negiert. ClientEarth behauptete, dass Shell mit seiner aktuellen...