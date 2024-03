Shell Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Shell-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 2494,5 GBP gehandelt, was einer Entfernung von +0,55 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich jedoch ebenfalls eine Einstufung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +0,62 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index ergibt ebenfalls eine Einstufung als Neutral-Titel für die Shell-Aktie. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Shell-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 57,14 und ein RSI25-Wert von 42,84, was insgesamt zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Shell-Aktie in den vergangenen Monaten nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" für diesen Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend negative Themen diskutiert, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Eine Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien zeigt jedoch 3 positive Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung auf dieser Stufe führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" bezüglich der Anleger-Stimmung.