Shell Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Shell-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnitt von 2473,94 GBP für den Schlusskurs gehandelt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2464 GBP, was einem leichten Unterschied von 0,4 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Shell-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2486,35 GBP weist einen ähnlichen leichten Unterschied von 0,9 Prozent auf, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 63,59 für den RSI7 (7 Tage) und 47,88 für den RSI25 (25 Tage) und weist somit ebenfalls auf eine "Neutral"-Empfehlung hin. Unter Berücksichtigung des Anleger-Sentiments in Diskussionsforen und sozialen Medien ergibt sich insgesamt eine positive Stimmung, obwohl in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Dadurch wird auch hier eine "Neutral"-Einschätzung abgegeben.

Die Analyse der Analysten zeigt, dass in den vergangenen 12 Monaten 5 positive Bewertungen und keine neutralen oder negativen Bewertungen für die Shell-Aktie abgegeben wurden. Dies führt zu einer langfristigen Bewertung von "Gut" seitens institutioneller Analysten. Trotz fehlender Analystenupdates im letzten Monat erwarten die Analysten eine Kursentwicklung von 23,51 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 3043,25 GBP. Auch hier wird daher eine "Gut"-Bewertung für die Shell-Aktie abgegeben. Insgesamt erhält die Shell-Aktie somit sowohl aus charttechnischer Sicht als auch aus der Bewertung durch Analysten eine "Neutral" bis "Gut"-Einschätzung.