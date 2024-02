Shell Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die technische Analyse der Shell-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2474,7 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2497 GBP +0,9 Prozent abweicht. Dies entspricht einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 2485,77 GBP nahe dem letzten Schlusskurs (+0,45 Prozent) und erhält somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Shell-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 37, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (46,22) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und erhält somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für die Shell-Aktie.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, jedoch in den letzten zwei Tagen vermehrt negative Themen aufgegriffen wurden. Dadurch erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Gut"-Bewertung aufgrund eines konkret berechneten Signals. Die Stimmung wird somit als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Shell in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch wird auch eine steigende Aufmerksamkeit der Anleger verzeichnet, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.