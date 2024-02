Shell Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Shell im Fokus der Diskussionen, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Markt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Shell, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, mit zwei positiven Signalen. Daher ergibt sich insgesamt ein "Gut" Signal bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt bei Shell bei 28,54, was die Situation als überverkauft betrachtet. Daher erhält die Bewertung eine "Gut"-Einstufung. Der RSI25 für Shell liegt bei 57, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Shell insgesamt 6 "Gut"- und 0 "Neutral"- oder "Schlecht"-Meinungen von Analysten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist daher "Gut". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose ergibt sich ein Aufwärtspotential von 23,13 Prozent, was also eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Bei Shell konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten wurden registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst ergibt sich für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating für Shell.