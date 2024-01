Shell-Aktie Unter Druck: Starke Wertminderung im vierten Quartal 2023

Shell prognostiziert für das Schlussquartal Wertberichtigungen zwischen 2,5 und 4,5 Milliarden US-Dollar, die sich negativ auf die Unternehmensergebnisse auswirken werden.

Das vierte Quartal verheißt für Shell keine Gewinne, vielmehr rechnet der Ölmulti mit Wertberichtigungen in Milliardenhöhe. Dies teilte der Konzern am Dienstag mit und nannte vor allem makroökonomische Entwicklungen sowie Portfolioentscheidungen als Gründe für die Belastungen.

Besonders stark betroffen ist dabei das zum Verkauf gestellte Chemikalien- und Produktanlagen in Singapur. Doch auch in anderen Bereichen zeigt sich Shell zuversichtlich. Bei den geplanten Förderzielen sieht sich das Unternehmen auf bestem Weg, diese auch zu erreichen.

Eine Belastung von 900 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der zeitlichen Planung von Zahlungen für Emissionen wird den operativen Cashflow von Shell beeinträchtigen, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Ein Lichtblick sind hingegen die deutlichen Gewinnsteigerungen im Gashandel, die die Wertberichtigungen kompensieren werden.

Im Schlussquartal rechnet der Ölmulti mit einer integrierten Gasproduktion von 880.000 bis 920.000 Barrel Öl-Äquivalent (BOE) pro Tag, was im Einklang mit den zuvor angekündigten 870.000 bis 930.000 BOE pro Tag steht. Im vergangenen Quartal betrug die Tagesproduktion 900.000 BOE, wie Shell weiter mitteilte.

Trotz der Belastungen zeigt sich Shell zuversichtlich, die geplanten Förderzielen zu erreichen. Eine Herausforderung bleibt jedoch die zeitliche Planung von Zahlungen für Emissionen, die den operativen Cashflow stark beeinflussen wird.

Am 1. Februar wird Shell seine Ergebnisse für das Schlussquartal veröffentlichen. Die Erwartungen der Anleger sind gedämpft, was auch die zeitweise Abgabe von 1,77 Prozent der Shell-Aktie auf 25,26 Britische Pfund an der Londoner Börse zeigt. Trotzdem bleibt der Ölkonzern zuversichtlich in seinen zukunftsweisenden Geschäftsentscheidungen und hofft auf eine positive Entwicklung im Gashandel.

