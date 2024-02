Shell Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Shell 5 Mal eine gute, 0 Mal eine neutrale und 0 Mal eine schlechte Bewertung gegeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Shell. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 2464 GBP und erwarten eine Entwicklung von 23,51 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 3043,25 GBP ergibt. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingeschätzt, wodurch insgesamt eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten resultiert.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass Shell eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Shell-Aktie einen RSI7-Wert von 63,59 und einen RSI25-Wert von 47,88, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung der Anleger-Stimmung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung zum Punkt Anleger-Stimmung.